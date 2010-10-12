Польський експерт негативно оцінив скасування конституційної реформи

Скасування конституційної реформи 2004 року несе загрозу для демократії в Україні.

Про це йдеться в аналізі експерта польського Центру Східних досліджень (OSW ) Тадеуша ОЛЬШАНСЬКОГО, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ відзначив, що після цих змін правляча в Україні Партія регіонів та її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ отримали владу, якої не мала до них жодна політична сила з моменту здобуття Незалежності на початку 90-х років. Експерт висловив думку, що найближчим часом опозиційні депутати будуть переходити в коаліцію, що дозволяє Конституція 1996 року, і зауважив, що останні зміни несуть загрозу для демократії.

„Така монополізація влади, особливо в нинішньому політичному розкладі, може сприяти тенденціям до обмеження демократичних механізмів в Україні”, - написав аналітик.

Водночас Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ назвав одним із найбільших політичних наслідків скасування конституційних змін посилення ролі Адміністрації Президента та її глави, зауваживши, що діяльність цього органу не керується Конституцією. Він додав, що політичні дискусії стосовно майбутнього України тепер перенесуться з Верховної Ради до Адміністрації Президента, відзначивши значне послаблення глави уряду при цьому.

Довідка УНІАН. Створений польським урядом у 1990 році OSW є одним із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі. Центр спеціалізується на моніторингу та аналізу політичної, економічної та суспільної ситуації в країнах Центральної та Східної Європи, на Балканах, Кавказі та Центральній Азії.