На Львівщині лікар-психіатр взяв хабар за довідку

У Львівській області викрито лікаря клінічної психіатричної лікарні, яка вимагала й отримала 4,8 тис. гривень хабара від місцевого жителя за видачу йому висновку лікарської комісії для отримання посвідчення водія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.