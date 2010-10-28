Уряду не до смаку співпраця з громадськістю по-тимошенківські

Кабінет міністрів України схвалив порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, відповідний проект урядової постанови був розроблений Мін’юстом та ухвалений 27 жовтня на засіданні уряду.

О.ЛАВРИНОВИЧ пояснив, що потреба ухвалити новий порядок залучення громадськості до формування та реалізації державної політики виникла у зв’язку з проблемами, про які заявляли громадські ради при органах виконавчої влади після прийняття постанов Кабінету міністрів України від 26 листопада 2009 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та від 6 січня 2010 року “Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики”.

Виявилось, що окремі положення цих постанов, зокрема, порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади, не знайшли підтримки у переважної більшості громадськості, оскільки вони унеможливлюють процедуру формування зазначених рад.

До підготовки та обговорення цих документів зовсім не залучались органи виконавчої влади та громадськість, а тексти їх проектів не оприлюднювалися на жодному офіційному веб-сайті органів виконавчої влади.

Міністр юстиції також повідомив, що у ході розробки нової постанови Кабінету міністрів документ був доопрацьований з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства, висловлених ними під час консультацій 13 травня 2010 року.

Постановою Кабміну визначено основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та впровадження демократичного порядку формування громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади.

Зокрема, постановою затверджено порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, а також типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації.

Крім цього, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям доручається вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та забезпечити їх функціонування.