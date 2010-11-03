Призначення генпрокурора ВР розглядатиме 16-19 листопада

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що питання про призначення генпрокурора розглядатиметься у парламенті 16-19 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам.

Він нагадав, що «4 числа (йдеться про 4 листопада – УНІАН) офіційно, згідно із законом, закінчується термін перебування на посаді генерального прокурора».

О.ЄФРЕМОВ сказав, що після цього Президент має право або подати кандидатуру нині діючого генерального прокурора для обрання його на наступний термін, або подати нову кандидатуру на затвердження парламенту.

На запитання, які обговорюються кандидатури, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Ви знаєте, до моменту подачі це прерогатива за законом Президента України, тому колеги можуть обговорювати все, що завгодно, а кінцеве обговорення проводитимемо тоді, коли буде кандидатура, подана Президентом України».

О.ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання, яка пріоритетна кандидатура на пост генерального прокурора, сказав: «Я не бачу особливих проблем у роботі нинішнього генерального прокурора. Якщо Президент визначиться і подасть його кандидатуру, то, я думаю, що фракція і депутати можуть підтримати її. Якщо ж будуть якісь інші аргументи щодо інших кандидатурах, то нам потрібно послухати і подивитися, що за людина висуватиметься, і потім буде відповідне обговорення». «Зараз обговорювати щось ефемерне про когось і робити якісь висновки безглуздо», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ вважає, що цього тижня навряд чи розглядатиметься питання про генерального прокурора, оскільки наприкінці цього пленарного тижня тільки закінчується термін перебування Олександра МЕДВЕДЬКА на посту генпрокурора. За його словами, швидше за все, це питання розглядатиметься наступного пленарного тижня 16-19 листопада.