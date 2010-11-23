Азаров обіцяє переглянути спірні питання Податкового кодексу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що всі існуючі спірні питання щодо Податкового кодексу вдасться врегулювати в найближчому майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття в Києві українсько-бельгійського економічного форуму.

«Ми знаємо, що претензії й заперечення ряду представників бізнесу, які працюють на так званому «спрощеному оподаткуванні», мають обгрунтування. Ми готові до конструктивного діалогу. І я думаю, що ми абсолютно всі питання усунемо найближчим майбутнім. Ми послідовно розбиратимемося, вестимемо діалог, знаходитимемо рішення. Це нормальний шлях для прогресу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Податковий кодекс, ухвалений у Верховній Раді, є найліберальнішим в Європі.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

ПК викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці висунули Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовір`я Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не ветує Податковий кодекс.

Представники малого і середнього бізнесу, які сьогодні проводять в Києві акцію протесту проти Податкового кодексу, обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не прислухається до їхніх вимог.