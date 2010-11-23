ВРЮ призначила ряд суддів на адміністративні посади

Вища рада юстиції сьогодні під час чергового засідання розглянула ряд подань ради суддів господарських судів та прийняла рішення про призначення суддів на адміністративні посади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.

Зокрема, ВРЮ призначила:

Юрія ДЕМЯНЧУКА – на посаду голови Рівненського апеляційного господарського суду;

Костянтина ВАСИЛЯКИ – на посаду голови господарського суду Миколаївської області;

Миколу ЗАКУРІНА – головою господарського суду Херсонської області;

Сергія КРАМАРА – головою господарського суду Хмельницької області;

Віктора МАРАЧА – головою господарського суду Рівненської області;

Віталія КОРСАКА – заступником голови Київського апеляційного господарського суду;

Ларису БАНДУРУ – заступником голови Одеського апеляційного господарського суду;

Тараса КАРПЕЧКІНА – заступником голови господарського суду Київської області;

Олександра КОВАЛЕНКА – заступником голови господарського суду Сумської області;

Олега КОСТРИЦЮ – заступником голови господарського суду Житомирської області;

Кирила ПРОСКУРЯКОВА – заступником голови господарського суду Запорізької області;

Володимира ТАТАРЧУКА – заступником голови господарського суду Дніпропетровської області;

Павла ХОТЕНЦЯ – заступником голови господарського суду Харківської області.