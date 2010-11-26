В Україну 29 листопада прибуде делегація Венеціанської комісії для вивчення ситуації після скасування змін до Конституції

У понеділок, 29 листопада, до Києва прибуде делегація Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) на чолі з її секретарем Томасом МАРКЕТОМ для вивчення конституційної ситуації після скасування змін до Основного Закону, внесених у 2004 році.

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела.

За інформацією видання, європейські експерти також збираються ознайомитися з результатами судової реформи в Україні і концепцією реформи кримінальної юстиції.

Заплановані зустрічі членів делегації Венеціанської комісії з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, заступником голови Адміністрації Президента України Андрієм ПОРТНОВИМ і народним депутатом Сергієм ГОЛОВАТИМ.