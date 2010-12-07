Суд залишив без змін вирок екс-меру Алушти

Апеляційний суд Криму залишив без зміни вирок щодо колишнього міського голови Алушти Олексія НЕЧАЄВА, засудженого на 7 років позбавлення волі за складання підроблених рішень про надання в тимчасове і постійне користування майна і землі в 2002-2003 роках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури Криму.

«Підтверджена правильність кваліфікації дій екс-мера Алушти за ч. 3 ст. 365 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - перевищення повноважень і посадова фальсифікація, і адекватність призначеного покарання», - зазначається у прес-релізі.

За даними прокуратури, у результаті «протиправних одноосібних рішень» екс-мера до бюджету Алушти «не надійшли значні суми коштів» і був незаконно відчужений недобудований багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомляв УНІАН, міський суд Алушти 11 жовтня засудив О.НЕЧАЄВА, який балотувався в мери від КПУ на виборах 31 жовтня, до 7 років ув`язнення.

О.НЕЧАЄВ був мером Алушти в 2002-2006 роках.