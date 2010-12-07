На Сумщині прикордонники займалися контрабандою

На Сумщині прокуратура викрила членів організованої злочинної групи контрабандистів, до якої входили прикордонники Сумського прикордонного загону.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Василя МАТІШИНЦЯ, кримінальна справа стосовно шести контрабандистів була порушена прокурором Сумської області ще в квітні поточного року. Вже в ході досудового слідства у цій справі було порушено ще одну – стосовно двох військовослужбовців Сумського прикордонного загону за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст. 201 Кримінального кодексу України («контрабанда»). А 1 листопада порушено ще дві стосовно дев’яти осіб і начальника оперативно розшукового відділу – заступника начальника відділу прикордонної служби «Білопілля» за зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

З’ясувалося, що прикордонники створювали повну конспірацію злочинної діяльності ОЗГ.

Вказані кримінальні справи об’єднані в одне провадження.

Досудовим слідством встановлено, що фігуранти справи впродовж грудня 2009 року - березня 2010 років намагалися перемістити поза митним контролем через кордон України до Російської Федерації 62 гральні автомати на загальну суму понад 1,3 млн. грн. і перемістили 29 автоматів на суму понад 640 тис. грн. А наприкінці березня поточного року вчинили замах на контрабанду товарів народного вжитку (предметів одягу) на загальну суму понад 970 тис. грн.

Шістьом особам вже пред’явлено обвинувачення і обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Кримінальну справу за обвинуваченням ще чотирьох фігурантів виділено в окреме провадження у зв’язку із невстановленням їх місця перебування. Їх оголошено в міжнародний розшук.