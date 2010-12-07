Чиновник КМДА, що загубив приватизаційні папери, нишком звільняється

Начальник Головного управління комунальної власності Київської міськдержадміністрації Анатолій ЧУБ подав заяву про звільнення.

Про це в інтерв`ю «Комсомольской правде в Украине» повідомив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

На запитання, де зараз знаходиться А.ЧУБ, О.ПУЗАНОВ відповів: «Мені невідомо, де він знаходиться. Знаю лише, що на робочому місці його немає із серпня. А днями мені занесли його заяву про звільнення, яка потрапила в міськадміністрацію якимось чарівним чином».

Заступник голови міськадміністрації також сказав, що за фактом пропажі приватизаційних документів за 2009-2010 роки ініційована службова перевірка, за підсумками якої незабаром мерія має намір представити висновки.

«За версією, яку міліції розповіли особи, в яких нібито вкрали документи, всі теки з приватизаційними справами за 2009-2010 роки були завантажені у позашляховик. Але обсяг інформації насправді настільки великий, що потрібна була як мінімум вантажівка! У джип це все не помістилося б. Тому є підстави сумніватися у версії крадіжки», - заявив О.ПУЗАНОВ.

За його словами, для нової команди столичної влади відсутність документів зараз є серйозною проблемою, і тепер у мерії займаються їх відновленням, на що йде багато часу.

Також О.ПУЗАНОВ повідомив, що в Києві через різні порушення при землевідведенні заарештовано кілька сотень ділянок. За його словами, здебільшого вони знаходяться в центральній частині міста, в зелених зонах.

«СБУ виявила масові порушення в питаннях землевідведень і продажу землі. Їх продавали під забудову. По всіх ділянках, розданих за останні роки в Кончі-Заспі і на Жуковому острові, зараз вилучені документи, по них ведеться перевірка. Всі ці ділянки - їх приблизно 2,5 тисячі - заарештовані, ніяких операцій з ними зробити не можна. Оформити землю на підставну особу теж нереально», - зазначив заступник голови КМДА.

О.ПУЗАНОВ запевнив, що на майбутнє виключена можливість ухвалення Київрадою земельних рішень без проходження всіх узгоджень. «Адже іноді депутати голосували не за конкретну ділянку, а просто за кадастровий номер, навіть не знаючи, що там знаходиться», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 рр. на пленарні засідання сесії Київради виносилися великі блоки питань про передачу у власність по 10 соток столичної землі приватним особам. Блоки містили від десятків до сотень проектів рішень, які голосувалися депутатами на засіданнях сесії без обговорень.

Наприкінці минулого року газета “Сегодня” написала, що має приклади операцій, коли земля відводилася для “липових землевласників”, яких шукають, зокрема, на біржі праці на вокзалі і в гуртожитках. Так, за інформацією видання, безробітному з Хмельницької області заплатили 100 грн., а студенту КПІ – 200 грн. за участь в операції.

При цьому, зазначала газета, столична прокуратура стверджувала, що 10 соток, які постійно роздають на сесії, видаються зовсім не киянам, а підставним людям, які потім перепродують сотки якійсь відомій персоні.

У той же час в мерії стверджували, що якщо такі випадки і є, то чиновникам про це невідомо.

29 вересня ц. р. заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в Києві припинено оформлення 2,5 тис. ділянок, які рішенням Київради були передані різним невідомим особам, зокрема підставним студентам.

За інформацією прокуратури Києва, 26 березня 2010 року депутат Київради, голова однієї з комісій, звернувся в органи внутрішніх справ з приводу викрадання його автомобіля. У викраденій машині знаходилися документи, що стосуються приватизації об`єктів на території міста в 2006-2010 роках.

31 березня прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості чиновників Головного управління комунальної власності КМДА, з провини яких були загублені документи про приватизацію об`єктів на території столиці за 2006-2010 рр. За скоєння цього злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Київська мерія оскаржила постанову про порушення кримінальної справи.

8 квітня Печерський райсуд столиці за позовом мерії зупинив виконання всіх слідчих дій у цій кримінальній справі. Пізніше цей же суд скасував постанову про заборону слідчих дій у справі про втрату документів на приватизацію об`єктів у Києві.

19 травня апеляційний суд підтвердив законність порушення справи стосовно чиновників КМДА за втрату приватизаційних документів.

А.ЧУБ є депутатом Київради (фракція Блоку Черновецького) і членом постійної комісії з питань власності.