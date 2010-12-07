У Мін’юсті відповіли на «затягування»

У Міністерстві юстиції заперечують інформацію про затягування відомством прийняття антикорупційних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила заступник міністра юстиції Лідія ГОРБУНОВА.

«Міністерство юстиції ні в якому разі не затягує прийняття антикорупційних проектів законів. Антикорупційні закони розроблені Міністерством юстиції і вони пройшли, напевно, правову експертизу, тому ніякого затягування немає і не може бути, і проекти готові для розгляду у Верховній Раді», - сказала вона.

Як повідомлялося, «Дзеркало тижня» 4 грудня із посиланням на свої джерела написало, що Мін`юст блокує доопрацювання антикорупційного пакету із суто політичних міркувань.

Зокрема, як зазначає видання, чиновники неофіційно заявляють, що відверто бояться набуття чинності норм про обов`язкове декларування видатків своїх сімей.

«У разі введення декларування витрат вони стануть інструментом шантажу в руках силових структур. Силовики отримають інструмент для шантажу всіх і вся. Навряд чи це призведе до стабільності та зниження рівня корупції», - заявило джерело газети, близьке до керівництва країни.