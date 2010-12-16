У Черкасах проти посадовців міськвиконкому порушено 2 справи

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактами зловживання службових осіб Черкаського міськвиконкому.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ.

За його словами, в результаті злочинних дій чиновників до міського бюджету не надійшли кошти в сумі близько 3,5 млн. грн.

Розслідування у кримінальних справах триває.