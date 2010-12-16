У Черкасах проти посадовців міськвиконкому порушено 2 справи
09:43, 16 грудня 2010Право
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В бюджеті недорахувалися 3,5 млн.
Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактами зловживання службових осіб Черкаського міськвиконкому.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ.
За його словами, в результаті злочинних дій чиновників до міського бюджету не надійшли кошти в сумі близько 3,5 млн. грн.
Розслідування у кримінальних справах триває.
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