Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ неодноразово наголошував, що боротьба з корупцією – життєво необхідна справа, оскільки це явище загрожує національній безпеці та конституційному ладу в Україні.

Внесений законопроект передбачає впровадження дієвих механізмів для запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують.

Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

Цей проект отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна-ЄС контролює виконання взятих Україною на себе зобов’язань. Положення законопроекту також узгоджуються з положеннями Конвенції ООН проти корупції, наголошують в Адміністрації Президента.

Враховуючи актуальність розгляду даного законопроекту, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути даний проект як невідкладний з метою якнайшвидшого ухвалення, повідомили в АП.