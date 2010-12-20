У Чернігові відкривається Центр правової допомоги підприємцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова громадської організації „Молодіжна спілка юристів” Роман СЕМЕШКО.

За його словами, прийняття нового Податкового кодексу суттєво змінює роботу підприємців. І хоча спрощена система оподаткування лишилася, насправді багато підприємців збираються припиняти свою діяльність. Це пов’язано з новими правилами перевірок суб’єктів підприємництва контролюючими органами, з особливостями роботи підприємців з юридичними особами тощо. «Для того, щоб підприємці змогли отримати роз’яснення нового податкового законодавства та з’ясувати деталі своєї подальшої роботи, в Чернігові і відкривається Центр правової допомоги підприємцям», - зауважив Р.СЕМЕШКО. Його ініціаторами та організаторами виступили Спілка молодих юристів та Ліга Інтернет-користувачів.

Робота Центру «На захист підприємця» складатиметься з декількох видів діяльності: інтернет-портал для підприємців, ”гаряча лінія”, проведення тренінгів та випуск інформаційних бюлетенів.