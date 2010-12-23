СБУ хоче позбавити недоторканності одного з народних депутатів

10:13, 23 грудня 2010
Право
0 0

Матеріали передано до прокуратури

СБУ передала до органів прокуратури матеріали для вирішення питання щодо направлення подання у Верховну Раду про позбавлення недоторканності одного з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Ми свою роботу виконали, надали на зняття депутатської недоторканності подання до прокуратури. Воно зараз вивчається. І залежно від того, як наша мотивація буде прийнята, Генеральна прокуратура прийме рішення - направляти чи не направляти до ВР це подання», - сказав голова СБУ.

Водночас він так і не уточнив, про кого з народних обранців йде мова, оскільки, за його словами, це може перешкодити слідству.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ще 9 листопада заявляв, що багато корупційних зв’язків ведуть до парламенту. При цьому голова СБУ сказав, що зараз спецслужба готує подання на одного народного депутата про зняття депутатської недоторканності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter