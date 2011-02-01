КС оприлюднить рішення у справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі

1 лютого, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 26 січня рішення у справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, справа розглядалась за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина САВЧУКА Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483–ІІІ, щодо їхньої дії у часі у взаємозв’язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону «Про Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі).

Практичну необхідність в офіційному роз’ясненні Конституційним Судом вказаних положень Верховний Суд обґрунтовує надходженням численних клопотань осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за злочини, вчинені ними у період до 5 квітня 2000 року, тобто до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-ІІІ, на підставі якого покарання у виді смертної кари було замінено їм судами іншим покаранням у виді довічного позбавлення волі.

Автори цих клопотань вказують, що рішення КС від 29 грудня 1999 року № 11-рп/99 у справі про смертну кару має розглядатися як новий кримінальний закон, що повинен мати зворотну дію у часі та поширюватися на осіб, які вчинили злочин до 29 грудня 1999 року та в період з 29 грудня 1999 року по 4 квітня 2000 року включно, а Кримінальний кодекс від 28 грудня 1960 року в редакції закону № 1483 не повинен мати зворотної дії в часі.

Із зазначеного питання склалася неоднакова судова практика, йдеться у повідомленні. В одних судових рішеннях висловлюється позиція, що рішення КС від 29 грудня 1999 року № 11-рп/99 є рівнозначним способом пом’якшення кримінального покарання поряд із відповідною зміною положень кримінальних законів Верховною Радою України, а інші судові рішення ґрунтуються на протилежній позиції. Таким чином, одним особам, які вчинили злочини до 5 квітня 2000 року, було призначене покарання, яке було передбачене Кримінальним кодексом від 28 грудня 1960 року, а саме у вигляді позбавлення волі на строк у 15 років, а іншим – у вигляді довічного позбавлення волі.

Початок оприлюднення рішення КС - о 12.30.