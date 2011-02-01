Карпачова презентуватиме на сесії ООН доповідь про права дитини
09:16, 01 лютого 2011Право
0 0
Омбудсмен сама себе похвалила
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА презентуватиме на сесії Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини доповідь про права дитини в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, Верховний комісар ООН з прав людини запропонував Н.КАРПАЧОВІЙ взяти участь у роботі чергової сесії Ради ООН з прав людини, яка відбудеться у Женеві 28 лютого – 25 березня, та представити там спеціальну доповідь “Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні”.
Як наголошується у повідомленні, “Комітет ООН з прав дитини високо оцінив діяльність Омбудсмана України, спрямовану на постійний моніторинг дотримання прав дитини в Україні”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter