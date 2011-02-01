Київський суд скасував розпорядження Броварської РДА

Київський окружний адміністративний суд визнав неправомірним і скасував розпорядження посадовців Броварської райдержадміністрації щодо відведення 90 га природоохоронних земель Київщини вартістю понад 120 мільйонів гривень у приватну власність.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, минулого року за матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Київської області було порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовцями Держкомзему та Броварської райдержадміністрації.

Встановлено, що колишній голова Броварської райдержадміністрації передав у приватну власність фізичних осіб землі прибережної захисної смуги трьох річок – Десни, Десенки і Дніпра та територію острова Муромець. Посадовці управління Держкомзему у Броварському районі, порушуючи вимоги проектної документації чинного земельного законодавства, оформили на природоохоронні землі державні акти на право приватної власності.

За рішенням суду вказані ділянки повернуто до держави. Посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків, стосовно одного з них обрано запобіжний захід підписка про невиїзд.