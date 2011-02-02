Тарифи на ЖКП у Києві підвищено незаконно?

Введення двоставкового тарифу при оплаті житлово-комунальних послуг відвертає увагу людей від головного питання – обґрунтованості самого підвищення, вважає директор Аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр СЕРГІЄНКО. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Інституту міста».

Він нагадує, що київська влада вводить з 1 лютого двоставкові тарифи на опалення, гарячу воду та квартплату – до та після 20 числа. Керівники КМДА переконують населення, що до 20 надається знижка на 10% по квартплаті та 6% - на інші послуги.

За словами О.СЕРГІЄНКА, «влада подбала, перш за все, про комунальників, щоб вони до 1 числа отримали кошти, але «забула» про пенсіонерів та працюючих, які отримують пенсії та зарплати після 20, як їм встигнути заплатити по зменшеному тарифу?».

Як йдеться в повідомленні «Інституту міста», на громадських слуханнях, проведених КМДА 27 січня (не до, а після прийняття рішення про підвищення), з’ясувалося, що вже перша ставка тарифу, «зі знижкою», покриває витрати ЖЕКів на обслуговування, тому оплата по другій ставці призводить… до переплати. При цьому переплачені кошти надходять не на рахунок платника, а на рахунок ЖЕКу, це – незароблені їм гроші за ненадані послуги.

«Виходить, що люди, які платитимуть після 20-го, фактично будуть сплачувати пеню по квартплаті у розмірі 10%! На скільки це відповідає законодавству, яким розмір пені встановлено в 0,01% – питання до прокуратури Києва та Державної інспекції контролю за цінами», – вважає О.СЕРГІЄНКО.

Виникає й інше запитання – хто буде відшкодовувати 6% знижку виробникам теплової енергії, що виникає через подвійну ставку тарифу? В міському бюджеті компенсації такої знижки не закладені, тому питання залишається без відповіді.

Понад те, як з’ясувалося в ході громадського обговорення, ні перша, ні друга ставка тарифу на оплату опалення та гарячого водопостачання не покриває витрат на їх виробництво, іншими словами «Київенерго» продовжуватиме накопичувати борги за газ через різницю в тарифах, відзначає О.СЕРГІЄНКО.

Ще одна проблема, на яку звертає увагу О.СЕРГІЄНКО, це неможливість коректних розрахунків між «Київенерго» та ЖБК, ОСББ та іншими, що мають лічильники тепла та гарячої води.

«Фактично ніхто не звернув увагу на власне величину зростання тарифів та те, як вона співвідноситься із зростанням доходів населення, – відзначає О.СЕРГІЄНКО. – Оголошено, що НКРЕ збільшило вартість тепла на 35%, однак це – в порівнянні до тарифу, що діяв лише останні 6 місяців минулого року».

Насправді ж, за словами директора «Інституту міста», попередні 3,5 роки (з 1 грудня 2006 року до 1 липня 2010 року) вартість однієї гігакалорії для населення становила 130 грн. З 1 лютого 2011 року вона зросте до 237,70 грн. - 253,15 грн., отже, маємо стрибок в 1,8-1,9 рази. Натомість середня заробітна плата киян з 2007 до 2011 року збільшилась лише на 20%, з 3038 до 3617 грн. «Саме для того, щоб завуалювати неадекватний стрибок цін на житлово-комунальні послуги, КМДА і ввела двоставковий тариф «зі знижкою», – вважає О.СЕРГІЄНКО.