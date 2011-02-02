Президента просять взяти під контроль випадки смерті після допитів

Харківська правозахисна група (ХПЗ) звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням забезпечити швидке і справедливе розслідування випадків смерті двох громадян після допитів у Лозівському міськвідділі міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі правозахисників ХПЗ до глави держави.

«Про незрозумілі і неадекватні випадки з переслідуванням письменниці Марії МАТІОС, журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ, письменників Марини БРАЦИЛО та Юрія НОГИ органами МВС, сподіваємося, Вам відомо, - йдеться в листі, - бо заступник голови Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вже висловила незадоволення цими діями міліції». «Взагалі, - вважають правозахисники, - дії керівництва МВС в політичному контексті настільки серйозно шкодять іміджу України, що є предметом постійної уваги світової спільноти і правозахисних організацій».

«Але, - підкреслює ХПГ, - ми хочемо донести до Вас ще одну кричущу проблему в діяльності МВС – смерть людей у підрозділах. За 2010 – початок 2011 років у райвідділах міліції загинуло понад 50 громадян, що є своєрідним сумним рекордом за останні роки».

Правозахисники зазначають, що «саме в Харківській області, в Лозівському РВВС відбулися події, які повинні отримати відповідну оцінку на національному рівні. Але нічого такого не відбувається. Не можна не реагувати на ситуацію, коли за десять днів(!) в Лозівському райвідділі сталися два надзвичайних випадки – з вікон викинулися дві людини. Перший випадок – це чоловік з ромської громади, якого звинуватили у зберіганні та розповсюджені наркотиків. Його в неділю викликали до РВВС разом з дружиною і 8-річною донькою. Після тривалої співбесіди зі слідчим чоловік викинувся з вікна четвертого поверху райвідділу, був доставлений до Лозівської центральної лікарні, де помер за кілька днів. Міліція висунула дивну версію, що громадянин був у стані наркотичного сп’яніння, збуджений, і тому вчинив самогубство. Але ця версія ніяким чином не знімає відповідальності з міліції, тому що не треба допитувати психічно неадекватну людину, а навпаки, треба вжити заходів для збереження її життя і здоров’я».

Як стверджують правозахисники, «мати загиблого запевняє, що її сина закатували в міліції і викинули з вікна самі міліціянти». «Дивно, - говориться в листі, - поводиться і прокуратура, яка порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень невідомими особами. Виходить – невідомі особи якимось чином пройшли до райвідділу і перевищили службові повноваження (чиї повноваження, якщо особи невідомі?), що загинула людина? Восьмирічна донька загиблого, яка була свідком його перебування у райвідділу, з того моменту перестала розмовляти. Взагалі – ця історія нагадує фільм жахів».

Вочевидь, вважають автори листа, «Лозівський РВВС не боїться нікого: ані прокуратури, ані власного керівництва, бо, незважаючи на порушену кримінальну справу, дивні польоти в РВВС продовжилися. Ще не минуло й 10 днів – і вже з третього поверху випала жінка. Вона провела у кабінеті слідчого більше п’яти годин, зізналася у крадіжці мішка картоплі, потім попросилася до туалету і вистрибнула з вікна третього поверху. Наслідок – тяжкі ушкодження, перелами ребер і травма легенів. Жінка перебувала в ЦРЛ м. Лозова, де вона була прооперована. Ці польоти з вікон міліцейського підрозділу відображають повний занепад системи. За двадцять років незалежності України ми чи не вперше стикаємося з таким брутальним нехтуванням законами – і це тільки за останні місяці».

Автори листа нагадують попередню історію в Харкові – «побиття Якова СТРОГАНА в Київському райвідділі м. Харкова, а після того, як справа набула розголосу у пресі, його затримали і побили знов, та й ще у такому вигляді доставили до Київського районного суду. До того ж працівники Київського райвідділу знали, що в суді, де будуть вирішувати питання про затримання Я.СТРОГАНА, будуть присутніми журналісти. Як результат – справа набула розголосу не тільки в Україні, а й а кордоном».

«На сьогодні МВС, - вважають правозахисники, - стає просто чинником державної небезпеки. То як тоді будувати країну із законослухняним населенням, яке б поважало правоохоронні органи, коли саме правоохоронці не поважають ані Закон, ані громадян, ані свою професію? Поки ми писали цього листа, молода жінка, яка вистрибнула з третього поверху Лозівського райвідділу – теж померла! І її мати підозрює, що, як і в першому випадку, – це не було самогубство».

Харківські правозахисники вимагають «швидкого законного і справедливого розслідування цих звірячих дій співробітників МВС» і звертаються до Президента України «як до гаранта дотримання конституційних прав громадян, з проханням взяти під свій контроль розслідування цих справ». «Ми вважаємо, - йдеться в листі, - що порушення прав людини припиняться, якщо ті, хто брутально їх порушує, отримують покарання, на яке вони заслуговують. І зробити це треба гласно, щоб і міліціянти, і громадськість знали, що в Україні не можна порушувати права людини».