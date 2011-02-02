ОЗГ, яка створила в Києві мережу гральних салонів, піде під суд

Прокуратура міста Києва затвердила обвинувальний висновок і 31 січня передала на розгляд Шевченківського районного суду столиці кримінальну справу щодо п’яти учасників організованої злочинної групи, які створили мережу з шести розважальних закладів, де розмістили понад 50 ігрових автоматів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, справу розслідувалася слідчим відділлом УБОЗ ГУ МВС у м. Києві. Її було порушено за ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що внаслідок незаконних дій учасники організованої групи одержали прибуток у розмірі 2 млн. 200 тис. грн.