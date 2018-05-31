Сімферопольці через крадіжку телефонного кабелю не можуть додзвонитись до «швидкої»

Медики ввели резервні номери, але на них дзвінки поки не надходили.

В окупованому Сімферополі швидка допомога з ранку не може приймати телефонні дзвінки через крадіжку телефонного кабелю.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на керівника Центру медицини катастроф Криму, яке знаходиться під контролем окупантів, Сергія Астанкіна.

"Крадіжка кабелю, мабуть, сталася вночі або рано вранці. Зараз швидка не може прийняти дзвінки на короткий номер 103, ми ввели резервні номери, повідомили про них у ЗМІ, але поки на них дзвінки не надходили", - повідомив він.

Астанкін також розповів, що зв'язківці підприємства "Кримтелеком" обіцяли відновити зв'язок найближчим часом.

За інформацією місцевих правоохоронців, кабель викрали з колодязя, де прокладено телефонний зв'язок, на вулиці Аральській.

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