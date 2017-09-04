У РФ готують законопроект щодо депортації іноземців за "небажану поведінку"

Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ) готує законопроект, який передбачає видворення іноземців з Росії за "небажану поведінку".

Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела в парламентських колах.

Під "небажаною поведінкою" розуміється діяльність, яка завдає шкоди національній безпеці РФ. Росіянам буде загрожувати відповідальність — від адміністративної до кримінальної, а іноземцям — видворення з країни.

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Документ планують внести в Держдуму РФ вже на початку 2018 року, законопроект доповнить вже існуючий закон "Про небажані організації", який ухвалили два роки тому.

Ця новина викликала активне обговорення в соціальних мережах.

"Наступний за небажані думки, даєш "1984" у маси!", "Бажання хороших доріг, якісної охорони здоров'я, мабуть, стануть "небажаною поведінкою", "Знову кругом вороги народу. Нічому життя не вчить", "Лещата стискаються", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.