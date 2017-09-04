У РФ готують законопроект щодо депортації іноземців за "небажану поведінку"
Документ планують внести в Держдуму РФ вже на початку 2018 року, законопроект доповнить вже існуючий закон "Про небажані організації", який ухвалили два роки тому.
Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ) готує законопроект, який передбачає видворення іноземців з Росії за "небажану поведінку".
Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела в парламентських колах.
Під "небажаною поведінкою" розуміється діяльність, яка завдає шкоди національній безпеці РФ. Росіянам буде загрожувати відповідальність — від адміністративної до кримінальної, а іноземцям — видворення з країни.
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Документ планують внести в Держдуму РФ вже на початку 2018 року, законопроект доповнить вже існуючий закон "Про небажані організації", який ухвалили два роки тому.
Ця новина викликала активне обговорення в соціальних мережах.
"Наступний за небажані думки, даєш "1984" у маси!", "Бажання хороших доріг, якісної охорони здоров'я, мабуть, стануть "небажаною поведінкою", "Знову кругом вороги народу. Нічому життя не вчить", "Лещата стискаються", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.