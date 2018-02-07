"Я його зліпила із того, що було": ув'язнені в Омську створили снігову версію установки "Тополь-М"

Снігову скульптуру протягом 15 днів зводили семеро засуджених.

В Омській області ув'язнені виправної колонії № 6 зліпили зі снігу мобільну пускову установку ракети «Тополь-М».

Як йдеться на сайті регіонального управління ФСВП, снігову скульптуру протягом 15 днів зводили семеро засуджених.

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«Всі деталі "Тополя-М" зроблені максимально детально, габарити лише трохи поступаються оригіналу: 13,5 метра в довжину, 3,5 метра в ширину і більше 2,5 метра у висоту», — повідомили у відомстві. Корпус, колеса і вікна тягача пофарбовані для більшої схожості з оригіналом.

У 2017 році прикрасою плацу тієї ж виправної колонії була сніжна «Аврора», побудована до сторіччя революції.