"Я його зліпила із того, що було": ув'язнені в Омську створили снігову версію установки "Тополь-М"

12:30, 07 лютого 2018
Русский міръ
663
Корпус, колеса і вікна тягача пофарбовані для більшої схожості з оригіналом / фото 55.fsin.su

Як йдеться на сайті регіонального управління ФСВП, снігову скульптуру протягом 15 днів зводили семеро засуджених.

Читайте такожВкрай рідкісна подія: за добу в російському Омську нікого не вбили

«Всі деталі "Тополя-М" зроблені максимально детально, габарити лише трохи поступаються оригіналу: 13,5 метра в довжину, 3,5 метра в ширину і більше 2,5 метра у висоту», — повідомили у відомстві. Корпус, колеса і вікна тягача пофарбовані для більшої схожості з оригіналом.

У 2017 році прикрасою плацу тієї ж виправної колонії була сніжна «Аврора», побудована до сторіччя революції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тополь-М зі снігу