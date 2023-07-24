Російська цензура знову відзначилася безглуздою забороною.

Російським телеканалам заборонили розповідати у випусках новин про атаку БПЛА на Москву вранці 24 липня. Про це опозиційному виданню The Insider розповіли джерела в декількох редакціях російського телебачення - Росія-24, Москва-24, РБК і деяких регіональних телеканалах.

Джерела повідомляють, що заборона висвітлювати цю тему надійшла за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин, хоча ще в 10-годинному випуску про атаку безпілотників всі вже встигли розповісти.

"Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями і наслідками, навіть загальні плани вулиць. І добивати хрон (хронометраж – УНІАН) всім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які навіть не взяли б", - розповіло джерело.

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Замість великих репортажів з кадрами місця події і опитуваннями очевидців, пропагандистам довелося обмежитися короткими коментарями Міноборони і мера Москви Сергія Собяніна. Також джерела кажуть, що заборони на публікацію матеріалів в мережі не було, тому багато ЗМІ опублікували свої репортажі в Інтернеті.

Примітно, що сюжети про атаку безпілотників на об'єкти в Криму показувати не забороняли, тому багато каналів почали випуски з новин з сюжету про окупований український півострів, а не про свою столицю.

Атака безпілотників на Москву 24 липня

Рано вранці 24 липня два безпілотника змогли прорватися у центр Москви. Вони врізалися в дві нежитлові будівлі недалеко від будівлі Міноборони РФ і штаб-квартири ГРУ. Поки не зрозуміло, чи були ці влучання запланованими або результатом впливу ППО.

Військовий експерт Роман Світан відзначив, що прорив безпілотників до Москви підтверджує відсутність у Росії надійної системи ППО, здатної захистити країну. За словами експерта, у росіян немає достатньої кількості систем ППО, щоб захистити навіть Москву.

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