На думку пропагандистів, Британія - "головний підбурювач у Європі".

Російські пропагандисти влаштували чергову істерику через постачання Україні британських снарядів зі збідненим ураном для танків. Тепер кремлівські рупори вважають Велику Британію загрозою навіть більшою, ніж США.

В ефірі пропагандистської програми один з "експертів" заявив, що "Британію треба знести, стерти з лиця землі".

"Перше, що треба зробити - знести Британію, просто стерти її з лиця землі. По суті, тоді все закінчиться, оскільки головне гаденя - це Британія. Головний підбурювач у Європі - це Британія. Завдавши критичну поразку Британії, уся війна закінчиться... До цього все прийде, рано чи пізно, мабуть, цим все закінчиться", - заявив роспропагандист.

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Інші пропагандисти та гості студії схвально кивали головами, слухаючи ці божевільні ідеї.

Що розлютило пропагандистів

Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні і політично, і військово. Нещодавно країна оголосила, що направить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран для використання в танковій ескадрильї, подарованій британською армією.

Подібні боєприпаси не визнають хімзброєю і їх застосування ніяк не регулюється. Представник Білого дому відмовився підтвердити, чи постачають США такі снаряди Україні.

На тлі цих новин Путін пригрозив застосувати снаряди з ураном, тобто ядерні.

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