За словами Кадирова, Шойгу нібито придумав нові завдання, "що передбачають поліпшення тактики".

Лідер Чечні, який називає себе "піхотинцем Путіна", Рамзан Кадиров провів зустріч з Міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Після цього глава Tik-Tok-військ розмріявся, що війна проти України піде нібито "прискореними темпами".

Про це Кадиров повідомив у своєму Telegram-канал.

За його словами, Шойгу придумав нові завдання, "що передбачають поліпшення тактики". Він зазначив, що під час переговорів з міністром РФ вони обговорили питання проведення "спецоперації з денацифікації та демілітаризації в Україні", а також визначили подальші шляхи взаємодії.

"Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які мають на увазі поліпшення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять в рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації в більш прискореному темпі", - додав Кадиров.

Раніше повідомлялося, що, за даними РНБО України, Кадиров обіцяв Путіну ліквідувати президента України Зеленського.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше Рамзан Кадиров в черговий раз зганьбився, розповідаючи про "перемоги" свого Tik-Tok-війська в Україні. Цього разу він заявив про захоплення селища Світличне Луганської області. Але є нюанс - цей населений пункт вже 8 років перебуває в окупації.

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