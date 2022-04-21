Лідер Чеченської Республіки отримав план цієї операції на зустрічі з російським диктатором 3 лютого, каже секретар РНБО.

Під час планування вторгнення в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".

"З приводу ліквідації нашого вищого керівництва. План отримав 3 лютого Кадиров під час відвідування Путіна. На цій зустрічі було узгоджено план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", – повідомив Данілов.

Секретар РНБО, українська розвідка "відстежувала ці процеси".

"Було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Не 24 лютого, бо вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці. Ми відстежували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни. Одна сьогодні знаходиться на території Донецької області, інша – на території міста Маріуполь, але вони не в перших лавах ідуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно", – резюмував Данілов.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

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