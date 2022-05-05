Глава Чечні розповів про "перемогу" своїх військ на Луганщині, але забув зазначити, що цю територію окупували бойовики "ЛНР".

Лідер Чечні, який називає себе "піхотинцем Путіна", Рамзан Кадиров вкотре зганьбився, розповідаючи про "перемоги" свого Tik-Tok-війська в Україні. Цього разу він заявив про захоплення селища Світличне Луганської області. Але є нюанс - цей населений пункт вже 8 років перебуває в окупації.

Допис про "перемогу" чеченців з'явився у Telegram Кадирова.

"Повністю звільнено населений пункт Світличне. Завдяки злагодженим діям чеченських бійців під керівництвом дорогого брата генерал-майора Шаріпа Делімханова стало можливим взяття під абсолютний контроль чергової території, де безчинстували бандити", - написав Кадиров.

Він заявив, що відбувається "зачистка", а згодом проведуть "гуманітарні заходи".

Чергову брехню Кадирова легко перевірити. Селище Світличне з 2014 року перебуває в окупації бойовиків "ЛНР". До речі, Світличне знаходиться на відстані понад 100 км від місць реальних боїв.

Залишається тільки здогадуватися, від яких "бандитів" кадирівці "звільнили" Світличне.

Раніше повідомлялося, що, за даними РНБО України, Кадиров обіцяв Путіну ліквідувати президента України Зеленського.

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