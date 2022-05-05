Кадиров знову зганьбився через війну в Україні / фото REUTERS

Лідер Чечні, який називає себе "піхотинцем Путіна", Рамзан Кадиров вкотре зганьбився, розповідаючи про "перемоги" свого Tik-Tok-війська в Україні. Цього разу він заявив про захоплення селища Світличне Луганської області. Але є нюанс - цей населений пункт вже 8 років перебуває в окупації.

Допис про "перемогу" чеченців з'явився у Telegram Кадирова.

"Повністю звільнено населений пункт Світличне. Завдяки злагодженим діям чеченських бійців під керівництвом дорогого брата генерал-майора Шаріпа Делімханова стало можливим взяття під абсолютний контроль чергової території, де безчинстували бандити", - написав Кадиров.

Він заявив, що відбувається "зачистка", а згодом проведуть "гуманітарні заходи".

Пост Кадирова / скриншот

Чергову брехню Кадирова легко перевірити. Селище Світличне з 2014 року перебуває в окупації бойовиків "ЛНР". До речі, Світличне знаходиться на відстані понад 100 км від місць реальних боїв.

Розташування Світличного / скриншот

Залишається тільки здогадуватися, від яких "бандитів" кадирівці "звільнили" Світличне.

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Раніше повідомлялося, що, за даними РНБО України, Кадиров обіцяв Путіну ліквідувати президента України Зеленського.

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