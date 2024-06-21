Також ФСО посилила огляд і обшук усіх, хто збирається з ним контактувати.

Федеральна служба охорони Російської Федерації серйозно посилила заходи безпеки Путіна.

Про це пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела. Навесні керівництво Адміністрації та Служби безпеки президента наполягли на продовженні до 2030 року карантинних заходів, пов'язаних із коронавірусом.

Абсолютно всі, хто перебуватиме за 20 і більше метрів від Путіна, здають тест на COVID-19. А ті, хто має контактувати з ним, проходять обов'язковий тижневий карантин. "Людей буквально зачиняють у перевірених готелях або пансіонатах (як правило, це підвідомчі заклади управсправами президента), дистанційно доставляють їжу та постійно перевіряють на наявність ковіду та ще приблизно 10-15 інфекцій", - ідеться в повідомленні.

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У будівлі Адміністрації президента є спецлабораторія, яка значиться як військова частина ФСБ, де в людей беруть аналізи на наявність контактів з отруйними речовинами. Саме через небезпеку отруєння і продовжили обов'язкове тестування всіх, хто може вступити в контакт із Путіним.

Крім того, ФСО посилила огляд і обшук усіх без винятку. Зазначається, що на інавгурацію Путіна і парад на 9 травня людей безпрецедентно обшукували.

Карантин перед зустріччю з Путіним

Російські та західні ЗМІ писали, що 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу, навколо кремлівського правителя було введено дуже суворі карантинні заходи.

Тих, хто збирався зустрітися з Путіним, відправляли на двотижневий карантин у санаторій, який розташований поруч із його резиденцією.

"Традиція" відправляти людей на карантин збереглася і після початку повномасштабної війни проти України. Минулого літа Путін провів зустріч із пропагандистами, яких перед цим тиждень тримали в ізоляції.

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