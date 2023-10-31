Пом'якшення кремлівського карантину може бути пов'язане з майбутніми президентськими виборами.

В останні кілька тижнів карантин, який потрібно було пройти для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, було скорочено до п'яти днів, пише Faridaily з посиланням на двох людей, які нещодавно брали участь у зустрічах з президентом Росії.

За словами одного з них, у разі, якщо готується зустріч з Путіним тет-а-тет або планується, що людина буде контактувати з ним на близькій відстані, необхідно здати тест на ковід і провести п'ять днів у карантині. "Якщо ж людина не буде підходити до Путіна ближче, ніж на три-п'ять метрів, то карантин можна не сидіти, досить здати тести", - стверджує співрозмовник Faridaily.

Якщо президент РФ виступає на публічному заході, то його охорона збільшує відстань між першим рядом крісел і сценою. Так було, наприклад, на недавньому Валдайському форумі і на форумі "Росія – спортивна держава".

Відео дня

Учасники нарад з Путіним, що проходять в очному режимі, також сидять на відстані кількох метрів від президента. Це відноситься і до вчорашньої зустрічі Путіна з членами Радбезу, на якій обговорювали антисемітські погроми на Кавказі.

Пом'якшення кремлівського карантину може бути пов'язане з майбутніми президентськими виборами. Незважаючи на їх "ритуальний" характер, Путін в ході кампанії більш активно зустрічається з людьми.

Карантин перед зустрічами з Путіним

Російський президент-єдиний у світі керівник держави, який піддає карантину всіх, з ким зустрічається. На початку пандемії в 2020 році для зустрічі з Путіним потрібно бидо витримати карантин у два тижні. Пізніше цей термін скоротили до одного тижня.

Влітку Кремль змусив півтора десятка російських "воєнкорів" відсидіти тиждень на карантині перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це розповіла автор телеграм-каналу "Катруся" Катерина Агранович, яка взяла участь у заході.

Вас також можуть зацікавити новини: