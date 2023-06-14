Про це розповіла автор телеграм-каналу "Катруся" Катерина Агранович, яка взяла участь у заході.

Кремль змусив півтора десятка російських "воєнкорів" відсидіти тиждень на карантині перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це розповіла автор телеграм-каналу "Катруся" Катерина Агранович, яка взяла участь у заході.

"Мені дуже сподобався карантин, тому що можна було сім днів сидіти і нікуди не ходити. Звичайно, все затрималося. Коли всі спілкувалися, було все по-доброму, мило. На основній зустрічі було хвилююче", - повідала Агранович.

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Зустріч Путіна з "воєнкорами" - деталі

Вчора президент РФ Володимир Путін зустрівся з російськими "військовими кореспондентами". Він виправдовував війну і знову розповідав про "історичні руські землі". Путін заявив, що РФ може розглянути питання створення "санітарної зони" в Україні, якщо російську територію будуть обстрілювати.

Російський диктатор Володимир Путін не просто так провів зустріч з "воєнкорами". Після публічної бесіди, швидше за все, був розмова за закритими дверима, заявив виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

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