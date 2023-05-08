Подібний контент покликаний підняти моральний дух російського суспільства, вважають в Центрі протидії дезінформації.

В російських ЗМІ та Telegram-каналах поширили відео із нібито піднятим над будівлею німецького Бундестагу радянським стягом. Ворожі пропагандисти заявили, що "акція" нібито приурочена до святкування 9 травня

Зокрема, російське видання "Московський комсомолець" повідомило, що нібито "невідомі активісти зуміли пробратися на дах Рейхстагу та закріпити там червоний радянський прапор", та опублікувало відповідне відео.

Ролик виявився фейковим, що підтвердили і в самому Бундестазі. Там, зокрема, звернули увагу на те, що погодні умови на відео не відповідають тим, що зараз спостерігаються у столиці Німеччини.

Відео дня

Український Центр протидії дезінформації (ЦПД) також наголосив, що інформація про підняття стягу "не відповідає дійсності та є зрежисованим фейком роспропагандистів".

"Про фейковість контенту з "прапором перемоги" над Бундестагом повідомляють і офіційні представники МЗС України, які перебувають у Берліні", – наголосили експерти.

В ЦПД також акцентували, що шляхом створення подібних матеріалів ворог намагається розсварити Україну із західними партнерами та знизити рівень підтримки нашої країни.

"Крім того, подібний контент направлений на аудиторію всередині РФ та покликаний підняти моральний дух російського суспільства за відсутності значних перемог у війні проти України", – додають експерти.

Фейки російської пропаганди про Україну

На початку квітня ворожа пропаганда поширила фейкове відео з площі Мілана, яке показувало нібито встановлені там автомати для збирання пожертв для України із портретами Володимира Зеленського. Викрити фейк допоміг поганий монтаж.

А напередодні росіяни в соцмережах просували контент про нібито підтвердження того, що українська влада розкрадає гроші, надані міжнародними партнерами. Ворог запустив у Facebook рекламу цього фейку.

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