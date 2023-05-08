Чергувати наказали неподалік від стратегічно значущих об'єктів, в більшості випадків - це поля.

У Росії підмосковних поліцейських 9 травня виганяють в поля з табельною зброєю збивати дрони.

Як стало відомо ВЧК-ОГПУ, в поліції Московської області вирішили не відставати від столиці в "боротьбі" з БПЛА. З підмосковного главку МВС надійшло розпорядження вивести особовий склад "в поля" і утворити таким чином ще один пояс захисту Москви - справжній живий щит. Поки, правда тільки на 9 травня, але співробітники, озираючись на Москву, побоюються, що ініціатива "дивитися в небо" приживеться.

Мова про поліцейських ППСП і дільничних, які повинні були в святковий день охороняти порядок при ході Безсмертного полку. А так як захід скасували, то чергувати наказали неподалік від стратегічно значущих об'єктів, в більшості випадків - це поля. І час визначено набагато більше ніж триває хода: з 07:00 до 22:00.

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Поліцейським, до яких довели про їх чергування, потрібно буде нести службу по громадянці, озброїтися в черговій частині і взяти з собою рації. Будь-які засоби виявлення і боротьби з дронами відсутні.

9 травня в Росії - останні новини

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