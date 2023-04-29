Раніше чоловік був звільнений з армії за пияцтво, але восени потрапив під мобілізацію.

У російському Волгограді мобілізований подав до суду на свою військову частину з вимогою визнати його алкоголіком і з цієї причини не відправляти на фронт в Україну. Про це пише сайт v1.ru.

Відзначається, що в минулому 43-річний чоловік був військовослужбовцем в одній з частин, дислокованих в закритому військовому містечку Знам'янськ Астраханської області. Там він дослужився тільки до старшого лейтенанта. У якийсь момент його звільнили з армії через безпробудне пияцтво.

28 вересня минулого року екс-військового призвали в армію в рамках так званої "часткової мобілізації" і без проведення медкомісії відправили на полігон для підготовки перед відправкою на фронт. Однак росіянин не став змінювати і собі продовжив пиячити.

Відео дня

Коли ж його групу мобілізованих з полігону відправили на війну, даний персонаж просто пішов у самоволку. У березні чоловік подав до суду на свою частину, яка не забезпечила йому проведення медкомісії, але відразу після першого засідання його затримали військові.

Поки чоловікові загрожує кримінальна справа за самовільне залишення частини під час мобілізації, сам він вимагає проведення судово-психіатричної експертизи в спеціалізованому лікувальному закладі. Росіянин сподівається, що його таки визнають алкоголіком офіційно і не відправлять на війну.

Алкоголізм в російській армії

Російські окупанти несуть в Україні небойові втрати через повальне пияцтво. Як повідомив Генштаб ЗСУ, днями армія РФ позбулася 20 солдатів під Мелітополем через отруєння невідомою речовиною.

Також нещодавно стало відомо, що ЗСУ ліквідували на фронті блогера-окупанта Дениса Диркіна з Новосибірська, відомого на прізвисько "Великий Фунфурье". Тематика його блогу була вибудувана навколо алкоголізму.

Вас також можуть зацікавити новини: