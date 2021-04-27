Дівчина померла від здавлення головного мозку гематомою, що утворилася в результаті заподіяної їй закритої черепно-мозкової травми.

Раменський міський суд Московської області засудив блогера Станіслава Решетняка (Reeflay) до шести років колонії суворого режиму.

Читайте такожРосіянка знялася в порноролику у священному місці на Балі: її шукає поліція (фото)Про це повідомляється на сайті прокуратури Московської області.

30-річний Решетняк визнаний винним за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що з необережності спричинило смерть.

Встановлено, що в ніч з 1 на 2 грудня 2020 року він у прямому ефірі транслював розпивання алкоголю зі своєю подругою та її знайомою.

В ході сварки він став бити дівчину руками по голові і тілу. Вона хапалася за дроти комп'ютерної техніки і впустила обладнання, перервавши прямий ефір. Це не сподобалося Решетняку і він, в черговий раз побивши подругу, виставив її в неопалювану бойлерну.

Дівчина померла від здавлення головного мозку гематомою, що утворилася в результаті заподіяної їй закритої черепно-мозкової травми.

Суд погодився з думкою прокуратури і засудив Решетняка до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Побиття дівчини на стрімі: деталі

ЗМІ пишуть, що Решетніков неодноразово знущався над коханкою. За гроші глядачів він то бив її, то виганяв на балкон мерзнути.

За кілька годин до смерті він вигнав свою дівчину в спідній білизні на мороз, а впустив в будинок тільки після скарг перехожих, що проходили повз і почули крики потерпілої.

Всі наступні години росіянин стримив ефір з уже померлою коханкою. Коли ж зрозумів, що та не дихає, викликав медиків. Блогер не став вимикати камеру навіть після приїзду бригади і констатації смерті дівчини.

4 грудня Стаса Решетнікова заарештували на два місяці за підозрою в нанесенні важких травм загиблої.

Згідно з висновками патологоанатома, дівчина померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми, крововиливи в м'які тканини голови, двосторонньої субдуральної гематоми і субарахноїдального крововиливу.

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Автор: Людмила Жерновська