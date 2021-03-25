У разі затвердження пропозицій РКН, при реєстрації нових облікових записів будуть питати паспорт і вимагати від користувачів згоди на масштабний збір даних.

Роскомнагляд хоче запитувати у нових користувачів соціальних мереж і месенджерів номер паспорта, адресу проживання, телефон та електронну пошту.

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Як повідомляє «КоммерсантЪ", такі вимоги обговорюються в рамках нового регулювання з обробки персональних даних. Згідно з пропозиціями РКН, інтернет-майданчики мають отримувати додаткові згоди від користувачів для різних цілей обробки даних через власну платформу збору згод, або через систему Роскомнагляду (ЄІС).

У другому випадку інформація буде верифікуватися через портал держпослуг і за необхідності передаватися іншим відомствам.

Проект відповідного наказу готується в рамках поправок до закону "Про персональні дані", які частково набули чинності в березні.

Експерти ставляться до нової ініціативи насторожено. Так, фахівець "Роскомсвободи" Михайло Третяк наполягає - ані Роскомнагляду, ані соцмережам ні до чого такий обсяг даних, якщо вони не планують передавати їх правоохоронним органам або монетизувати через рекламу. На його думку, система породжує ризик зловживань з боку силовиків.

Заступник голови комісії з правового забезпечення цифрової економіки московського відділення Асоціації юристів Росії Борис Едідін, у свою чергу, зазначає, що в проекті не відображені принципи забезпечення безпеки системи. На його думку, такий "суперагрегатор згод" стане привабливою мішенню для злочинців.

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Автор: Дмитро Захаров