Росіян закликали зачиняти вікна.

На фармацевтичному заводі у російському Кургані "Синтез" 29 квітня прогримів вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків у Росії, забезпечує, насамперед, госпітальний сектор.

Унаслідок вибуху зруйновано третій поверх одного з корпусів, постраждали двоє людей.

Причиною вибуху російська влада називає порушення технологічного процесу.

"На момент інциденту робочий день на підприємстві вже завершився. Більша частина працівників покинула територію заводу. Постраждалий співробітник закінчував виробничий процес. Керівництво підприємства отримує оперативну інформацію про стан постраждалого й надає максимально можливу допомогу", - заявили на заводі.

Місцеві мешканці у регіональних пабліках переймаються, що під час вибуху могли вибухнути ємності з хімікатами. Проте офіційно це не підтверджено.

Росіян закликали зачиняти вікна.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами та пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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