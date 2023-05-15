В АП бажання піти з посади розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".

Кремль заборонив російським високопосадовцям звільнятися під час війни, а незгодним погрожують кримінальним переслідуванням.

Про це виданню "Важливі історії" розповіли чотири джерела: колишній співробітник ФСБ, політтехнолог, який працює з губернатором одного з російських регіонів, а також двоє знайомих високопоставлених чиновників адміністрації президента (АП).

"Мені відомо про як мінімум два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх посад, але в УВП (управлінні внутрішньої політики АП) їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи", - розповідає колишній співробітник ФСБ.

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Знайомий чиновника з АП також чув про цю заборону: "Бажаючих [піти] після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління". В АП бажання піти з посади розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".

Раніше кілька співробітників ФСБ скаржилися "Важливим історіям", що через оголошену Путіним мобілізацію не можуть звільнитися. Згідно з Указом президента, військовослужбовці за контрактом (до них відноситься і більшість працівників ФСБ) не можуть звільнитися навіть після закінчення контракту. Однак про те, що заборона поширюється і на цивільних держслужбовців, раніше не було відомо.

Співрозмовники "Важливих історій" підкреслюють: заборона на звільнення неформальна і незаконна, тому з неї можуть бути винятки - наприклад, за станом здоров'я або з корупційних причин:"За можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити", - пояснює джерело.

Мобілізація в РФ - останні новини

За перші чотири місяці 2023 року в російські військові суди надійшли 1053 кримінальні справи за статтею 337 КК - "самовільне залишення частини" (найсуворіше покарання за нею може досягати від п'яти до десяти років позбавлення волі). Це вже більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа), підрахувала "Медіазона", зібравши статистику на сайтах гарнізонних військових судів.