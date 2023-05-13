Значна частина вироків, навіть за найважчими звинуваченнями, закінчується умовними термінами.

За перші чотири місяці 2023 року в російські військові суди надійшло 1053 кримінальних справ за статтею 337 КК - "самовільне залишення частини" (найсуворіше покарання за нею може досягати від п'яти до десяти років позбавлення волі).

Це вже більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа), підрахувала "Медіазона", зібравши статистику на сайтах гарнізонних військових судів.

Примітно, що більшість справ (992), що надійшли на розгляд до судів, були порушені вже після того, як в Росії посилили відповідальність за "злочини проти військової служби" (це статті про невиконання наказу, опір начальнику, самовільне залишення частини, дезертирство та інші) і оголосили так звану "часткову мобілізацію".

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Згідно з даними судового департаменту при Верховному Суді РФ, у 2021 році за "злочини проти військової служби" засудили 1083 осіб, у 2022-му - 1379 осіб.

За підрахунками "Медіазони", якщо до середини 2022 року в гарнізонні суди щомісяця надходило близько сотні кримінальних справ про "злочини проти військової служби", то зараз їх число зросло в чотири рази (березень 2023-го - 441, квітень - 435). 80% з цих справ про самоволки.

Однак значна частина вироків на статті 337, навіть за найважчими звинуваченнями, закінчується умовними термінами. Це робиться для того, щоб відправити підсудного не за ґрати, а на війну. В указі Путіна про мобілізацію прямо забороняється звільняти засуджених військових, якщо їм не дали реальний термін.

Мобілізація в РФ -подробиці

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