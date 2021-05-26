Підозрювану вже затримали.

У Барнаулі школярка в компанії однолітків зґвалтувала пляшкою 11-річну дівчинку в покинутому будинку, після чого відправила відео її матері.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

За даними слідства, вдень 23 травня 2021 року, 14-річна мешканка міста Барнаула перебуваючи в компанії однолітків в одному з покинутих будинків заподіяла тілесні ушкодження, а потім вчинила інші дії сексуального характеру щодо 11-річної дівчинки. Все це вона зняла на відео.

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Слідчими органами СКР по Алтайському краю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. «б» ч. 4 ст. 132 КК РФ (інші дії сексуального характеру з використанням безпорадного стану потерпілого, якщо вони вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку).

Підозрювану вже затримали, найближчим часом буде вирішуватися питання про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Крім того, в рамках розслідування кримінальної справи буде дана правова оцінка поширенню відео в соціальних мережах.

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Автор: Денис Прядко