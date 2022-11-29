До роботи на заводі залучать 250 засуджених.

У Росії ув'язнених не тільки вербують у найманці, а тепер і переводять працювати на найбільший танковий завод "Уралвагонзавод". Така доля чекає на в'язнів, які відбувають покарання в Нижньому Тагілі.

Як повідомляє російське видання "Важые истории" із посиланням на прес-службу ФСВП у Свердловській області, до роботи на заводі залучать 250 засуджених до примусових робіт росіян.

Зазначається, що ув'язнені працюватимуть операторами верстатів, свердлувальниками, токарями, фрезерувальниками, шліфувальниками, електрозварювальниками, слюсарями та машиністами крана.

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При цьому вони не отримають доступу до секретної інформації, а залучатимуться лише до допоміжних робіт.

Проблеми зі зброєю в РФ: що відомо

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що у РФ на зберіганні є близько 15 тисяч танків Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 і Т-62. Переважна більшість з цих танків перебували на зберіганні у незадовільних умовах і відновленню просто не підлягають. Інша частина – вимагає техобслуговування і ремонту.

Крім того, військовий експерт Роман Світан заявив, що у РФ зараз постійно йде негативне сальдо за кількістю техніки. Він додав, що українські війська знищують у 2-3 рази більше військової техніки Росії, ніж окупанти на заводах встигають відновлювати.

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