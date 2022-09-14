Крім того, загарбники проводять примусову мобілізацію у тимчасово окупованій Горлівці.

Російські окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув'язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук охочих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області", - йдеться у зведенні.

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Так, вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, а для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців.

"Проте жодні контракти із охочими не підписуються", - уточнили у Генштабі.

Також триває набір "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу.

За даними Генштабу, серед вже набраного особового складу велика кількість людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

"Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією"... набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Чоловікам заборонено покидати населені пункти.

Станом на 13 вересня українські війська ліквідували вже 53300 російських окупантів.

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