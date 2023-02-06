ВР закликає уряди і парламенти держав світу визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про визнання російської злочинної організації, відомої під назвою "Приватна військова компанія Вагнера" або "Група Вагнера", міжнародною злочинною організацією та засудження діяльності її учасників (№8397). За це рішення проголосували 333 народних депутата.

Відповідною постановою, згідно з рішенням профільного комітету, передбачається визнати російську злочинну організацію, відому під назвою "Приватна військова компанія Вагнера" або "Група Вагнера", міжнародною злочинною організацією та засудити діяльність учасників цієї міжнародної злочинної організації та причетних до неї структур, включно з урядовими структурами Росії як держави-агресора, та її фізичних осіб.

Також передбачається звернутися до урядів і парламентів держав світу з тим, аби визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, зважаючи на протиправний характер діяльності її учасників в Україні та інших регіонах світу.

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"Зважаючи на існуючий у суспільстві запит щодо належного реагування правоохоронної системи на вчинення в Україні найтяжчих воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, а також реалізації принципу невідворотності покарання, рекомендувати Офісу генерального прокурора посилити ефективність організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених на території України учасниками "Групи Вагнера" з метою його якісного і оперативного здійснення та передачі відповідних матеріалів в установленому законом порядку до суду", - йдеться у постанові.

Крім того, передбачається запропонувати Офісу генпрокурора активізувати співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування та притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду керівництва та учасників "Групи Вагнера".

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Вже влітку 2022 року у Росії з'явилися проблеми з "гарматним м'ясом" для війни в Україні. У зв'язку з цим ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав особисто вербувати в'язнів.

При цьому до лав ПВК брали всіх, хто погодився померти за забаганки Кремля, воювати йшли навіть африканські найманці, які сиділи у в'язницях РФ.

6 лютого стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнер" почали повторно закликати російських ув'язнених їхати на війну проти України.

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