Організатори обіцяють протягом усього дня надавати "всю актуальну інформацію про контрактну службу".

У Російській Федерації в Республіці Татарстан стартував перший марафон під назвою "Всі свої" на підтримку служби за контрактом. Акція, покликана переконати жителів республіки виїхати воювати в Україну, зачіпає всі підконтрольні владі телеканали, радіостанції та пабліки в соціальних мережах.

Організатори обіцяють протягом усього дня надавати "всю актуальну інформацію про контрактну службу і СВО (так в РФ називають війну проти України)". Участь у телемарафоні візьмуть військовослужбовці, їхні сім'ї, родичі, представники військкоматів, соціальних служб та благодійних організацій, а також фахівці колл-центру з набору контрактників.

Мобілізація в РФ - подробиці

В Росії триває "тіньова" мобілізація, йдеться про десятки тисяч людей на місяць. Російська влада зараз утрималися від нової публічної хвилі масової мобілізації, зокрема, через те, що бояться певного громадського обурення, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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У Росії колишніх ув'язнених, які підписали на півроку контракт з Міноборони РФ, погрозами змушують його продовжити. Частину з них відвезли в нелегальний підвал для відмовників у Зайцевому в так званій "ЛНР."

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