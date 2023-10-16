Їм пропонують два варіанти: або підписати контракт і перейти в інший підрозділ прямо зараз, або залишатися в Зайцевому і "чекати, що з вами буде далі".

У Росії колишніх ув'язнених, які підписали на півроку контракт з Міноборони РФ, погрозами змушують його продовжити. Частину з них відвезли в нелегальний підвал для відмовників у Зайцевому в так званій "ЛНР."

За словами матері одного з екс-ув'язнених, її син, відбуваючи покарання в одній з колоній Воронезької області, підписав контракт на півроку ще на початку травня і воював у складі "Шторму Z". З вересня від нього і від інших військовослужбовців погрозами вимагають продовжити контракт, пише ASTRA.

"У відділенні їх було спочатку 42 людини. Двоє з них стали двохсотими, ще 28 осіб отримали поранення. Тих, що залишилися напередодні командир полку Юрій Ілларіонов відправив на відпочинок. Однак насправді їх звинуватили в самовільному залишенні позицій і відвезли до військової в'язниці в Зайцеве. Зараз зв'язку з ними немає", - розповіла співрозмовниця видання.

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Ще одному військовослужбовцю вдалося зв'язатися з рідними. Він сказав, що їм пропонують два варіанти: або підписати контракт і перейти в інший підрозділ прямо зараз, або залишатися в Зайцевому і "чекати, що з вами буде далі".

Цивільна дружина колишнього ув'язненого, який в колонії уклав контракт і тепер служить в в/ч 61899 в 27ОМСБр розповіла, що її чоловіка також змушують продовжити контракт ще на рік.

"Зі слів чоловіка, їх поставили перед фактом - або продовжувати контракт, або кинуть в Зайцеве, а може... в спину свої [підстрелять]. Колишніх ув'язнених там взагалі за людей не рахують, їм не платять бойові. У червні він отримав важке поранення в область серця, але йому так і не видали довідку, щоб він міг отримати виплати", - розповіла жінка.

Родичі екс-ув'язнених вже звернулися в Адміністрацію президента РФ, військову прокуратуру і в СК, проте відповідей звідти поки не отримали.

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