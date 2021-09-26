Чоловік щонайменше двічі вдарив себе ножем у живіт.

Житель уральського міста Троїцьк, який приїхав до Росії з-за кордону, отримав півроку в'язниці за напад на самого себе.

Як повідомляє прокуратура Челябінської області, 27-річного чоловіка визнали винним у тому, що він інсценував своє власне пограбування.

23 червня 2021 року чоловік їхав на машині дорогою Троїцьк - Степове і викинув у вікно сумку, намагаючись сфальсифікувати докази того, що в нього нібито вкрали сумку з грошима.

Після цього він проїхав далі по дорозі, зупинився неподалік від покажчика 46 кілометр, вийшов з автомобіля і щонайменше двічі вдарив себе ножем у живіт, імітуючи, ніби на нього хтось напав.

Читайте такожРосійським шестикласникам у підручниках надрукували посилання на порносайт (фото)Потім він викинув ніж у кущі, зателефонував до чергової частини МО МВС Росії "Троїцький" і повідомив про напад на себе. Чоловік стверджував, що в нього вкрали близько 1,5 мільйона рублів.

Однак під час розслідування з'ясувалося, що "потерпілий" збрехав. Йому потрібні були гроші, щоб оплатити борг, і тоді він вирішив зробити це грошима родича, які той передав йому для розрахунку з індивідуальним підприємцем за придбаний товар. Для цього підсудний й інсценував пограбування самого себе.

Чоловік вказав поліцейським місця, де викинув сумку і ніж. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму.

Раніше житель США відрізав і викинув свій статевий орган у вікно машини під час переслідування поліцією. Зробити це, за словами чоловіка, йому наказали голоси, що доносилися з радіо.

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Автор: Катерина Комолова