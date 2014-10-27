Історики встановили дату розстрілу Гумільова

При роботі з документами про розстріли в період з 1918 по 1941 рік вченим вдалося виявити відмітки про видання поета для виконання смертного вироку. Гумільова розстріляли в ніч на 26 серпня 1921 року серед 57 засуджених у справі про змову проти радянської влади, повідомляє Лента.ру.

"Досі річницею загибелі поета вважалося або 24 серпня, коли був винесений вирок, або 25 серпня, тому що зазвичай вироки виконувалися на наступний день. Тепер же у нас є дві позначки на актах про видачу та розстріл, які дають точну інформацію», - повідомив керівник центру "Повернуті імена", редактор книги пам'яті «Ленінградський мартиролог» Анатолій Разумов, який виявив свідчення.

Місце розстрілу і поховання поета досі вважаються невідомими: "У жодному з документів тієї пори не позначалися місця розстрілу і поховання. З якихось причин це було не прийнято", - говорить учений.

Читайте такожРосіянам нагадали, як закликали в армію ЄсенінаМикола Гумільов - російський поет-акмеїст, перекладач, літературний критик, мандрівник, учасник Першої світової війни.

3 серпня 1921 року Гумільова заарештували у справі "Петроградської бойової організації В.М. Таганцева". 1 вересня 1921 року було опубліковано постанову Петроградської ГубЧК від 24 серпня про розстріл Гумільова серед 96 засуджених за участь у «змові Таганцева». У 1992 році поет був офіційно реабілітований.

Микола Гумільов - чоловік поетеси Анни Ахматової та батько російського історика Льва Гумільова.