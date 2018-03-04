Екс-голова Google сумнівається у повстанні машин у найближчому десятилітті

Ерік Шмідт також нагадав про те, що у всіх сучасних технологіях є «серйозні помилки».

Колишній голова Google Ерік Шмідт заявив, що очікувати повстання машин у найближчому десятилітті не варто.

Однак, на його думку, в подальшому вірогідність цього дуже висока, пише republic з посиланням на The Next Web.

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«Я можу з упевненістю передбачити, що це (повстання машин) відбудеться не раніше, ніж через 10-20 років. Тому про це варто турбуватися, але не зараз, а пізніше», – сказав він.

Шмідт також нагадав про те, що в усіх сучасних технологіях є «серйозні помилки». На його думку, їх не можна застосовувати в життєво важливих ситуаціях. «Тому я не хотів би летіти в літаку, де всі рішення приймає комп'ютер», – сказав він.

Екс-глава корпорації раніше передбачав, що Інтернет скоро стане настільки значною частиною життя людей, що його перестануть сприймати як окрему річ.

«Інтернет зникне. Буде так багато IP-адрес, так багато пристроїв, датчиків, речей, які ви носите, і з якими ви взаємодієте, що ви перестанете це відчувати», – сказав Шмідт.