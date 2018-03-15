Xiaomi випустила свою версію "криптокошенят"

Випробувати гру можуть тільки користувачі, які мають обліковий запис Xiaomi.

Один з найбільших китайських виробників мобільних пристроїв компанія Xiaomi створила власний аналог веб-ігри «криптокошенята», заснованої на технології блокчейна, тільки про кроликів.

У CryptoBunnies, як і в оригіналі, потрібно вирощувати рідкісні види тварин і схрещувати вже наявних, повідомляє Coindesk.

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Випробувати гру можуть тільки користувачі, які мають обліковий запис Xiaomi. Гра має вбудований дефіцит в системі блокчейн і зберігає всі транзакції для кожної операції. Як повідомляє видання, поки не відомо, використовує гра публічний або приватний блокчейн.

Спочатку Xiaomi планує щодня з 11:00 за пекінським часом випускати обмежену кількість цифрових тварин, однак яка саме кількість - не уточнюється. Перша партія кроликів була розібрана протягом години після запуску сервісу.

Компанія відзначає, що в грі суворо заборонені збір коштів і торгівля віртуальними вихованцями за криптовалюту. Пов'язано це з забороною в Китаї на первинні пропозиції монет і торгівлю цифровою валютою.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році деякі кріптовалюти сильно зменшилися у вартості. Одна з найбільш "хайпових" - оригінальна криптовалюта биткойн - з рекордних 20 000 доларів просів нижче 9 000 доларів, тим самим вдаривши по інвесторам, які зайшли на цей ринок за значно вищою ціною.